Microteatral Caracas regresa con su temporada 2026

El Microteatral Caracas regresa con muchas emociones para este 2026 con el arranque de su temporada 17 en los espacios del Urban Cuplé del CCCT para seguir ofreciendo el mejor espectáculo a los capitalinos.

Según una nota de prensa, esta temporada contará con más de 25 propuestas que demostrarán el gran nivel actoral de nuestro país en base a la comedia, el drama, el terror y demás temas sociales,

"Nuestra temporada 17 arrancará el próximo 14 de enero, teniendo un mes entero para poder aprovechar cada día y así poder ver nuestra variedad de obras. Como es costumbre este espacio se mantiene como un centro de esparcimiento para la cultura y la diversión, ofreciendo un total de seis funciones de 15 minutos cada una en la que podrás ver historias que solo tú imaginación puede materializar", indicaron los organizadores del evento cultural.

Puertas abiertas

"El Microteatral Caracas abrirá sus puertas de miércoles a domingo para que puedas elegir los días que más te gustan para disfrutar de cada una de las obras y así puedas verlas todas. Las entradas las puedes adquirir en las taquillas del Urban Cuplé y a través de www.solotickets.com", indicaron.

"En definitiva el horario estará conformado de la siguiente manera: 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm, 8:45 pm y 9:15 pm como última función de la jornada", agregaron.

El Microteatral Caracas es un evento organizado por Malala Dubuc y Robert Chacón, bajo la coordinación de producción de Mileidy Torres y la producción de Willa Torres, quienes día a día trabajan para dar eco de las maravillas del teatro venezolano.

Caracas / Redacción Web