Metro de Caracas reanuda operaciones comerciales tras completar revisión de su infraestructura

El Metro de Caracas anunció que a partir de este martes 30 de junio reanudó el servicio comercial con total normalidad en todas las líneas del sistema subterráneo y las rutas de MetroBús, luego de culminar una inspección integral de sus instalaciones.

A través de un comunicado, la empresa informó que la reactivación de las operaciones fue posible tras concluir con éxito una revisión exhaustiva de la infraestructura, las vías férreas y los sistemas electromecánicos.

La compañía agradeció la "comprensión y el civismo" de los pasajeros durante el período en que el servicio estuvo suspendido parcialmente para realizar las inspecciones técnicas.

La reanudación del servicio ocurre luego de las evaluaciones efectuadas tras los fuertes sismos registrados la semana pasada, que llevaron a las autoridades a revisar distintas infraestructuras estratégicas del país antes de restablecer completamente sus operaciones.

Caracas / Redacción web