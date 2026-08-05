Meteorólogo advierte que fenómeno climático "El Niño" podría superar intensidades de 2015-2016

El meteorólogo venezolano Luis Vargas advirtió que la intensidad del venidero fenómeno de "El Niño" podría superar las intesidades registradas previamente, en 2015 y 2016.

"Estamos con el desarrollo de uno de los eventos Niño más grande desde que se tienen los mejores registros (1950)", precisó Vargas por medio de su red social X.

El especialista dijo que las herramientas de pronóstico lo prevén así para el último trimestre de este año y que estas variables climáticas alterarían los patrones "a nivel global", por lo que no tendría "nada que ver si está lloviendo en Portuguesa, Yaracuy, Monagas, Bolívar o algún otro estado del país".

Con su reporte, puntualizó que los mayores efectos de "El Niño" podrían iniciar durante este mes de agosto, con la reducción de los acumulados pluviométricos totales y el favorecimiento del aumento de las temperaturas.

"Este El Niño es de especial cuidado para nuestro próximo período seco que inicia a finales de noviembre y se prolonga hasta abril/mayo, ya que acentuará aún más la condición seca en Venezuela. Particularmente creo que este El Niño estará presente "al menos" hasta el primer semestre de 2027", explicó.

Caracas / Redacción web