Denuncian contaminación cerca del matadero de Santa Ana

Un lote de pollos se habría dañado en la planta de procesamiento ubicada en el municipio Santa Ana, en la zona centro de Anzoátegui, el cual fue lanzado en un terreno cercano al matadero municipal de ganado.

Así lo reportaron vecinos de la población, quienes prefirieron omitir sus nombres, y agregaron que presuntamente las aves no habrían resistido las altas temperaturas y probablemente sufrieron un golpe de calor que resultó letal.

"Esa cantidad de pollos muertos está generando contaminación ambiental y hay un hedor insoportable en los alrededores del matadero. La situación llevó a que lo cerraran el día de hoy porque no se tolera la pudrición", dijo uno de los residentes que se acercó al lugar ubicado en la vía a Lechozal.

La comunidad santanera exhorta a las autoridades sanitarias a inspeccionar el lugar y a emitir un comunicado informando sobre la causa de la lamentable situación que además de causar alarma entre los residentes, genera pérdidas económicas en lugar de beneficiar a centenares de familias.

Los pobladores también piden tomar medidas para retirar los residuos de manera segura, neutralizar los hedores y sanear toda el área para evitar problemas de salud pública.

Cabe destacar que el 23 de julio, a través de sus cuentas en las redes sociales, el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, visitó la planta de procesamiento de pollos y anunció que a partir de agosto estaría 100% operativa para, inicialmente, procesar 5 mil aves por día resaltando que la capacidad va a permitir, en un momento, llegar hasta 15 mil por día.

"Así que en el arranque van a ser cerca de 100 mil pollos al mes que van a ser distribuidos en nuestro estado Anzoátegui, particularmente en el área metropolitana y en la zona sur de nuestro estado, y por supuesto también en la población de Santa Ana y de Anaco. Esto va a generar casi 20 puestos de trabajo. Así que seguimos avanzando en la reactivación económica que nos permita construir prosperidad", dijo Marcano.

Santa Ana / Danela Luces