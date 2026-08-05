Cumaná contará con nuevas cámaras de seguridad para combatir la delincuencia

El alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, anunció la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia en las principales vías de Cumaná, como parte de las acciones dirigidas a reforzar la seguridad ciudadana tras los recientes hechos delictivos registrados en esa ciudad.

El anuncio fue realizado durante el tradicional acto del Lunes Cívico, donde el mandatario explicó que el proyecto estará acompañado de trabajos de demarcación vial y reordenamiento del centro de la urbe, capital del estado Sucre.

Figueroa indicó que la incorporación de las cámaras permitirá mejorar las labores de vigilancia en las zonas de mayor circulación y facilitará la actuación de los cuerpos de seguridad ante cualquier hecho irregular.

Asimismo, recordó que recientemente la Policía Municipal fue dotada con cuatro patrullas y adelantó que en los próximos días se incorporará un nuevo lote de motocicletas para ampliar la capacidad operativa del organismo.

Llamado a la ciudadanía

El alcalde señaló que el sistema de videovigilancia contribuirá a optimizar la respuesta policial y facilitar la identificación de personas presuntamente involucradas en hechos delictivos.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier situación sospechosa ante los organismos competentes y destacó que la colaboración de la comunidad es fundamental para fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio.

Cumaná / Lino Castañeda