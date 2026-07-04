Messi envía un mensaje de solidaridad a Venezuela tras terremotos

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, aprovechó su comparecencia ante los medios después del triunfo 3-2 sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para expresar su respaldo al pueblo venezolano, afectado por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Messi añadió que ha seguido de cerca las noticias sobre la situación en el país sudamericano y se mostró solidario con aquellos afectados que viven en la incertidumbre de no saber qué pasó ni qué va a pasar.

"Sabemos por la terrible desgracia que están pasando. Es algo difícil de explicar. Y nada, mandarles apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentra a sus familiares", dijo el astro rosario.

El gesto del futbolista se suma a las múltiples muestras de solidaridad que ha recibido Venezuela desde distintos sectores del deporte y el espectáculo. Este viernes, el portugués Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje a un niño de 12 año que perdió a su familia en el estado La Guaira.

Puerto La Cruz / Redacción web