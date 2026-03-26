Mayores de 40 años son los más atendidos por calor en El Tigre

Personas mayores de 40 años son quienes más buscan atención, al verse afectados por los golpes de calor en El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, de acuerdo con una estadística compartida por el equipo Protección Civil (PC) del municipio Simón Rodríguez.

El reporte oficial se basa en registros del "Punto Naranja" de PC, situado en el área central de la ciudad. A este lugar diariamente llega un promedio de 30 personas y más del 80% de los ingresos son de ciudadanos de entre 43 y 88 años.

Según la evaluación de los uniformados, los síntomas más comunes ante las altas temperaturas son mareos, dolor de cabeza y alteraciones en la presión arterial. Frente a esto, aplican un protocolo de atención que incluye hidratación y monitoreo de signos vitales para estabilizar al afectado antes de determinar si requiere traslado hospitalario.

Prevención ciudadana

Durante la contingencia por la declinación solar, que genera extrema sensación térmica en el país, gran parte de la población también ha adoptado medidas personales para prevenir consecuencias en su salud.

Ana González, habitante de El Tigre, contó que en su caso evita salir después de las 11:00 am y de ser necesario se protege con una sombrilla, sin olvidar su recipiente con agua. "Es importante que nosotros también tomemos consciencia, que nos cuidemos, porque no es juego", expresó.

Óscar Linares, otro habitante de la ciudad, agregó que, además del agua, incluye el consumo de frutas favorables para la hidratación.

"Cuando vengo al centro y está el sol fuerte busco comprar alguna naranja o mandarina. Hace unos días un señor me dio un pedazo de patilla y eso ayuda bastante para no descompensarse, lo recomiendo mucho", subrayó.

El Tigre / Damary Díaz