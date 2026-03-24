Más de 600 atletas participaron en Liga Regional de Karate en Monagas

El estado Monagas volvió a convertirse en epicentro de la alta competencia este 2026, con la realización de la primera parada clasificatoria de la Liga Regional de Karate que reunió a más de 600 atletas.

Un total de 62 academias asistieron a la cita, en la que competidores desde la categoría infantil hasta adulto demostraron sus talentos en las modalidades de kata y kumite, evidenciando el crecimiento sostenido de esta disciplina en la entidad, informó Aníbal Almeida, integrante del departamento de prensa del Instituto de Deportes de Monafas (Indem)..

El evento se llevó a cabo en el módulo de voleibol del Polideportivo de Maturín, escenario que recibió a autoridades deportivas, entre ellas el presidente del Indem, Hermes Salazar, quien resaltó el alto nivel competitivo observado durante la jornada.

Satisfacción

“Contento por ver un alto nivel de competencia en una disciplina que sigue creciendo en el estado Monagas y en la cual seguimos aportando todo nuestro apoyo, siguiendo las políticas deportivas de nuestro gobernador Ernesto Luna”, expresó Salazar.

Cabe destacar que sobre el tatami se dieron cita aproximadamente 300 deportistas élite de la región, quienes protagonizaron combates de gran intensidad y calidad técnica.

Ruta

La ruta clasificatoria continuará el próximo 6 de junio en el estado Bolívar, donde los monaguenses buscarán seguir sumando puntos en sus respectivas categorías y divisiones.

Asimismo, la tercera válida del circuito está pautada para los días 30 y 31 de octubre, en una ciudad aún por definir, cerrando así un calendario que promete seguir impulsando el desarrollo del karate en Venezuela.

Maturín / Redacción Web