Más de 50 artistas reviven la historia de Barcelona con una “Experiencia inmersiva” en la Casa Fuerte

La organización Ritmos de Nuestra Tierra, junto al Colectivo Artístico Magisterial Cira Tremaria y la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico del municipio Simón Bolívar (Fundapatrimonio), se unieron para ofrecer a propios y visitantes una "Experiencia inmersiva" que permite revivir algunos de los episodios más importantes de la historia de Barcelona, en la emblemática Casa Fuerte.

Durante aproximadamente 120 minutos, más de 50 artistas dan vida a personajes y recrean acontecimientos que marcaron huella en la ciudad, involucrando al público en una puesta en escena interactiva donde destacan figuras como Simón Bolívar, José Antonio Anzoátegui, Pedro María Freites, Eulalia Buroz y Cira Tremaria.

“Es un proyecto que hicimos con mucho cariño y amor para que las personas conozcan la historia de una manera diferente. Porque están acostumbradas a venir al centro y que solo les cuenten lo que ocurrió. Aquí van a poder vivirla en carne propia, tomar un fusil y luchar junto a Bolívar, Cira Tremaria o Eulalia”, expresó la productora del evento, Sofía Fuentes.

Fuentes explicó que la iniciativa nació como un sueño compartido entre el Colectivo Artístico Magisterial Cira Tremaria y Ritmos de Nuestra Tierra, una idea que permaneció durante años en planificación hasta convertirse en realidad. Recordó que la primera presentación se realizó el año pasado y que en 2026 van tres funciones, la última abierta al público en general.

“Contamos con un equipo totalmente profesional. Desde el más chiquito, que es nuestra Eulalia (Buroz); que es una niña, pero son años de preparación, de estudio, para poder llevarle a todo el público y a todas las personas que nos vengan a visitar la mejor de las experiencias posibles”, afirmó.

Los organizadores, además, destacaron que la propuesta busca fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico y cultural de Barcelona mediante esta propuesta que combina teatro, historia y educación, permitiendo a los asistentes convertirse en protagonistas por unas horas.

La próxima presentación será el sábado 27 de junio, a las 5:00 de la tarde. Quienes deseen participar, pueden obtener información de cómo hacerlo a través del 0424-837.53.30 o las redes de @ritmosdenuestratierra.

Barcelona / Carlos Morales