Más de 257 anzoatiguenses donaron sangre para afectados por terremotos

257 anzoatiguenses donaron sangre para afectados por los terremotos del 24 de junio que azotaron principalmente a la región central del país. Esto durante las jornadas de recolección que se realizaron entre el domingo 28 y lunes 29 de junio en el hospital Luis Razetti de Barcelona.

Del Valle Fernández, coordinadora estadal de los bancos de sangre, destacó la solidaridad mostrada por los cientos de voluntarios que atendieron al llamado, pese a que la convocatoria se hizo de un día para otro. Además resaltó el esfuerzo del personal especializado, que trabajó 12 horas corridas al menos el domingo.

Cabe acotar que al mediodía de este martes 30, el Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) informó a través de sus cuentas en las redes sociales que fueron enviadas las primeras 100 bolsas de sangre desde el Razetti hacia el Hospital Dr. Miguel Ángel Rangel en Caracas. Detallaron que allá se encargarán de canalizar y distribuir el aporte para garantizar la atención oportuna de los afectados.

Pausa

Según Fernández y Angy Flores, coordinadora del banco de sangre del principal centro asistencial del estado Anzoátegui, las jornadas de donación se encuentran paralizadas hasta nuevo aviso.

Comentaron que la cantidad de voluntarios que se acercaron a dejar su aporte fue tan significativa (184 el domingo y 73 el lunes) que colmaron la capacidad de conservación en el nosocomio. Pese a que ya fue enviado un primer lote de bolsas, lo que se traduce en la liberación de espacio, insistieron en que un nuevo operativo dependerá de los requerimientos en los hospitales que atienden a afectados.

Sin embargo, Fernández aprovechó para recordar las condiciones que debe reunir un posible donante. “Tiene que ser una persona de entre 18 y 60 años, con un peso que ronde los 50 a 60 kilogramos y que esté en buenas condiciones físicas”.

Finalmente las voceras describieron con emoción lo que fue la jornada del domingo, donde la motivación aumentó en gran medida cuando vieron al amplio grupo de personas que se acercó a donar.

Barcelona / Javier A. Guaipo