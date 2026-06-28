Más de 20 damnificados de La Guaira zarparon desde Anzoátegui hacia Margarita para reunirse con sus familiares

Pasadas las 9:00 de la noche de este sábado 27 de junio, un grupo de más de 20 personas procedentes del estado La Guaira zarpó desde el puerto Eulalia Buroz, ubicado en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, con destino a la isla de Margarita.

Los damnificados viajaron a la región insular para reencontrarse con sus familiares, luego de los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio y ocasionaron daños catastróficos en gran parte del Litoral Central.

Tras conocerse su llegada al puerto, voluntarios, funcionarios de Protección Civil, de la Alcaldía de Sotillo y de distintos programas gubernamentales se apersonaron al lugar para brindar atención y asistencia a los afectados.

Los ciudadanos narraron la angustia que vivieron durante el desastre natural y expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido de las personas e instituciones que se unieron para tenderles una mano amiga en estos difíciles momentos.

Puerto La Cruz / Redacción web