Más de 2.400 personas intentan cruzar ilegalmente frontera colombo-venezolana para votar

Más de 2.400 personas intentaron cruzar ilegalmente este domingo la frontera de Venezuela con Colombia para supuestamente votar en las elecciones legislativas y en las consultas presidenciales interpartidistas, pese a que los pasos limítrofes están cerrados como ocurre en todas las elecciones, informó el Ministerio de Defensa colombiano.

"En (el departamento fronterizo de) Norte de Santander tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal de más de 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano. Tenemos claro que están cerradas las fronteras, por lo que eso lo están haciendo de forma ilegal", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a periodistas.

En un video divulgado por esa cartera se ve a centenares de personas haciendo fila para subirse a una balsa improvisada en el lado venezolano para cruzar el río Táchira, la frontera natural entre ambos países.

En el lado colombiano hay más de una decena autobuses listos para, supuestamente, trasladar a estas personas a puestos de votación en Norte de Santander.

"Ya estamos desplegando todas las capacidades (…) aquí hay una comisión el delito en flagrancia" de compra de votos, añadió el ministro de Defensa.

La compra de votos, conocida técnicamente en el Código Penal colombiano como corrupción al sufragante, busca influir en los resultados mediante el intercambio de dinero, alimentos o materiales de construcción por los sufragios.

Las fronteras colombianas están cerradas desde el sábado a las 6:pm hasta las 6:00 am del lunes como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para "la conservación del orden público" durante las elecciones de este domingo, según Migración Colombia.

Las urnas abrieron a las 8:00 am y cerrarán a las 4:00 pm. Se espera que unas dos horas después haya resultados consolidados.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Bogotá / EFE