Más de 100 familias damnificadas por inundaciones en Portuguesa este domingo

Las fuertes lluvias registradas desde las 5:00 a.m. de este domingo 28 de junio volvieron a golpear al municipio Unda, en la zona alta del estado Portuguesa, donde más de 100 familias resultaron damnificadas, varias comunidades quedaron bajo el agua y las principales vías de comunicación sufrieron graves daños.

El alcalde de Unda, Edward Giménez, informó que el sector La Recta fue uno de los más afectados, especialmente la comunidad Los Bendecidos, donde el agua inundó las viviendas y sus habitantes perdieron enseres y pertenencias.

Ante la emergencia, las autoridades y los mismos vecinos evacuaron a decenas de familias hacia el gimnasio cubierto de Chabasquén y la iglesia de la localidad, espacios habilitados como refugios temporales mientras disminuye el nivel del agua y se realiza la evaluación de daños.

"Estamos atravesando una fuerte situación en medio de esta vaguada que comenzó desde las 5:00 de la mañana. La comunidad Los Bendecidos está afectada en su totalidad; las personas perdieron todos sus enseres, todas sus cosas, pero gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas", declaró el alcalde.

Giménez destacó además la participación de los habitantes durante las labores de rescate. "Gracias a este pueblo tan humano pudimos sacar a los niños y a las personas. Pero el peligro continúa. Estamos inundados, no solo en este sector, sino en todo el pueblo«, afirmó, al tiempo que pidió a la población mantenerse resguardada".

"Necesitamos una mano amiga que pueda colaborar. Tenemos más de 100 familias damnificadas en este pueblo, aparte de otros sectores que estamos ubicando. Estamos en una emergencia en el municipio Unda", manifestó.

Ríos y quebradas desbordados

Las precipitaciones provocaron un incremento considerable del caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, así como el desbordamiento de las quebradas Los Guédez y La Escuelita 3, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia.

El reporte oficial indica que hasta este domingo se habían acumulado 114 milímetros de lluvia y que las precipitaciones continuaban con intensidad moderada.

Las crecidas también ocasionaron el colapso nuevamente de la troncal 007, principal vía que comunica a Chabasquén con Guárico, Quíbor y El Tocuyo, en el estado Lara. Además, permanece interrumpido el paso hacia la parroquia Peña Blanca debido a las inundaciones.

En la quebrada ubicada a la altura del puesto de la Guardia Nacional, el puente presentó una fractura, a pesar de que durante la semana se ejecutaban trabajos de reparación en sus bases. Las quebradas Patón y Córdoba, en dirección al caserío Santa Clara, también aumentaron su caudal, dificultando aún más la movilidad de los habitantes.

El casco central de Chabasquén sufrió anegaciones, mientras que en el sector El Puente se reportaron nuevos daños. Una iglesia evangélica también resultó afectada por el ingreso de la corriente de agua.

Armando Barrios, residente del municipio, aseguró que la magnitud de la creciente no tiene precedentes recientes. "El nivel del agua subió entre 20 y 30 metros. Nunca habíamos visto una creciente de esta magnitud en muchos años", expresó.

Habitantes solicitaron el envío de maquinaria pesada para limpiar las quebradas y retirar el material arrastrado por las corrientes, con el propósito de disminuir el riesgo de nuevas inundaciones y restablecer el acceso hacia las comunidades afectadas.

La Recta / El Pitazo