Marinos tratará de propinarle la estocada final a Spartans

Un triunfo es lo que necesita Marinos de Anzoátegui para liquidar la serie de cuartos de final contra Spartans de Distrito Capital y meterse por tercera temporada consecutiva en las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Para eso, el Acorazado Oriental tendrá este jueves 21 de mayo un escenario inmejorable, pues el quinto compromiso de la llave se disputará a partir de las 7:00 pm en su casa, el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Se prevé un duelo intenso, tal como en los cuatro partidos anteriores, en el que probablemente saldrá airoso el que mejor desempeño defensivo muestre, ya que esa ha sido la tendencia. Un lauro naval deja a Spartans fuera de carrera, mientras que un triunfo capitalino obligaría al menos un sexto juego, a realizarse el domingo 24 en Parque Miranda.

Factores claves

Para Marinos será determinante mantener el dominio en la zona interna con la llave que han armado K.J. McDaniels y Malik Dimé, así como la solvencia ofensiva de Michael Bryson. También será de mucho valor que el foráneo Wesley Saunders vuelva a su mejor versión, ya que ha ido de más a menos en su rendimiento.

De igual manera en instancias decisivas como estas pesa la jerarquía y experiencia de jugadores como Gregory Vargas, que ha dejado su marca en varios momentos calientes de la serie.

Figura de Spartans

En cambio Spartans debe encomendarse a su principal figura, como lo es Michael Carrera, aunque el barcelonés necesita del aporte de sus compañeros, sobre todo de los extranjeros. Los dominicanos Richard Bautista y Juan Miguel Suero no han sido regulares hasta ahora, lo mismo que Rashard Kelly y Kyle Foster.

Todo sin contar el nivel de recorrido entre un director técnico y otro, pues Marinos tiene a Néstor Salazar, quien aspira a un nuevo título para convertirse en el estratega más laureado del país. Su rival, Manuel Berroterán, lucha por hacer crecer su nombre en los banquillos del país pese a ya tener más de una década de experiencia.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo