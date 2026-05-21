Desalinizadoras, rehabilitación de diques y súper cisternas forman parte del plan de contingencia hídrica en Nueva Esparta.

La instalación del Estado Mayor de Aguas en Nueva Esparta, anuncio que fue hecho en Porlamar, municipio Mariño, puso en marcha un plan de contingencia hídrica orientado a diversificar las fuentes de suministro interno en la isla de Margarita.

Ante las fallas del sistema que depende de tierra firme, el ministro para la Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, anunció la incorporación de nueve plantas desalinizadoras adicionales que se sumarán a las 17 ya operativas en sectores estratégicos de la entidad.

Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez detalló que para optimizar el aprovechamiento de los recursos locales se dará inicio a las perforaciones en el dique de Guatamare.

Rehabilitación

La mandataria regional también informó sobre la rehabilitación integral del dique de San Juan con el firme objetivo de mejorar de forma progresiva el abastecimiento a los habitantes de esa localidad.

Como una medida de alivio inmediato para la población insular, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, confirmó el despliegue de cuatro unidades de súper cisternas en la región.

El funcionario destacó que este contingente cuenta con el suministro de combustible totalmente garantizado para la distribución directa y oportuna en las comunidades afectadas.

Obras

Con respecto a las obras estructurales en tierra firme, Carlos Mast Yustiz reportó que los trabajos avanzan de manera significativa tras el vaciado de más del 90% de los sedimentos acumulados en el túnel del embalse Turimiquire.

El ministro enfatizó que esta importante maniobra técnica permitirá optimizar el flujo hídrico hacia el territorio insular.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones conjuntas entre el ministerio, la vicepresidencia de servicios y las autoridades locales buscan estabilizar el ciclo de distribución.

Los voceros aseguraron que el equipo técnico permanecerá desplegado en los distintos frentes de trabajo para cumplir con el mapa de soluciones diseñado para Margarita.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero