Dirigente califica los cortes de luz como "violación sistemática de derechos humanos"

A juicio de Hermes Marín, dirigente de Voluntad Popular (VP) en el municipio Simón Bolívar, los cortes de luz de cuatro y cinco horas que se han registrado en las últimas semanas se han convertido en una "violación sistemática de los derechos humanos".

Según dijo es preocupante que todavía se sigan aplicando racionamientos eléctricos sin horarios previamente establecidos e informados.

Considera que los más perjudicados en esta situación son los comerciantes y emprendedores, así como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Marín resaltó que para él lo más alarmante es "el triple daño" que sufre la población en general. Resaltó que las horas sin luz más las fluctuaciones dejan consecuencias en lo material, físico y psicológico, privando a muchos de tener una calidad de vida decente.

Secuelas

Hermes Marín, responsable de VP en la parroquia San Cristóbal del municipio Simón Bolívar, contó que ha visto de cerca las secuelas que dejan las irregularidades con la energía eléctrica, pues vecinos de varios sectores han perdido neveras y aires acondicionados, entre otros equipos.

"Para una familia promedio reponer estos electrodomésticos es casi imposible económicamente hablando. Muchos sufren una pérdida patrimonial sin derecho a indemnización", señaló.

De igual manera, el dirigente cree que el descanso de la ciudadanía no es el mismo, sobre todo de los que perdieron sus aparatos de climatización y ahora deben dormir expuestos al calor y mosquitos.

"Según expertos, la incertidumbre perpetua y la falta de información de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) generan ansiedad, estrés crónico y una profunda sensación de indifensión y desesperanza", agregó.

Irresponsabilidad

Finalmente Marín calificó de irresponsabilidad del Estado el hecho de que no se le garantice a la población el acceso a la energía eléctrica, así como a información clara con respecto a los cortes de luz que se están aplicando.

"Obligan a la gente a resolver por cuenta propia cuando son las autoridades las que están en el deber constitucional de garantizar buenos servicios a todos los venezolanos", cerró.

Barcelona / Javier A. Guaipo