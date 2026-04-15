Marinos sigue en turbulencia tras perder ante Trotamundos en Valencia

Marinos de Anzoátegui sigue en turbulencia en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. La noche del martes 14 de abril los navales perdieron 85-81 ante Trotamundos de Carabobo en el Fórum de Valencia, en un duelo en el que Malik Dimé tuvo una soberbia actuación de 22 puntos y 19 rebotes.

Un tercer cuarto para el olvido dejó una brecha de 19 unidades a favor del Expreso Azul. Pero lo que parecía una victoria cómoda para los locales, terminó siendo más ajustada de lo esperado gracias a una reacción del Acorazado Oriental en el último período, guiados por el importado Wesley Saunders, quien se estrenó en ese desafío y anotó 14 de sus 19 contables en ese tramo.

Pese al revés (octavo de la zafra), esa capacidad de reacción mostrada en los últimos 10 minutos, donde incluso llegaron a empatar el juego con un triple de Saunders, da pie para pensar que los navales pueden revertir el mal momento que viven. Son cinco caídas en sus últimos seis cotejos y su próximo choque será contra Pioneros del Ávila en Caracas.

Perímetro letal

Durante todo el compromiso Trotamundos fue letal desde el perímetro, con los foráneos James Reese V y Ricardo "Ricky" Ledo como principales exponentes con cinco triples cada uno.

Incluso un canasto de tres puntos de Ledo cuando al partido le quedaban solo 50 segundos por jugar, terminó marcando diferencias definitivas a favor de los carabobeños. Esto luego de que Marinos empatara las acciones tras estar abajo por 19 contables.

Al Buque nuevamente le pesó la incapacidad de cumplir con las labores defensivas y ofensivas en los pasajes finales del encuentro, tal como le ha sucedido a lo largo de la campaña.

En ese último período había limitado a solo seis puntos al ataque del Expreso Azul hasta que llegó el triple de Ledo. Con menos de un minuto en el reloj los navales permitieron hasta ocho contables, cinco de ellos desde la línea de tiros libres.

A su vez, en ofensiva los dirigidos por Néstor Salazar solo registraron cuatro cómputos en el minuto final, luego de que habían conseguido 25. Wesley Saunders falló un triple cuando el duelo estaba igualado y Bryan Jefferson erró también desde el perímetro cuando tenían la oportunidad de volver a empatar las acciones, lo que fue definitivo para el revés anzoatiguense.

Protagonista

James Reese fue uno de los protagonistas del encuentro al terminar con 26 cartones, mientras que "Ricky" Ledo (16) y Donta Smith (14) también destacaron. Por los orientales Malik Dimé registró doble-doble de 22 puntos y 19 rebotes.

Marinos actualmente es quinto en la tabla de posiciones con 24 unidades, gracias a ocho triunfos y ocho derrotas. Su próximo desafío será el jueves ante Pioneros en el gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes de Caracas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo