Marinos pega primero en la final de la SPB contra Guaiqueríes

Marinos de Anzoátegui venció este jueves 68-71 a Guaiqueríes de Margarita en el primer compromiso de la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

El Acorazado Oriental tuvo a Michael Bryson como su gran figura ofensiva con 27 puntos (cuatro triples), pero una vez más fue Gregory Vargas el que le puso candado al triunfo con cuatro unidades en los segundos finales y en total cerró con 15 cartones.

Vale acotar que los anzoatiguenses siguen invictos en la carretera en la etapa de playoffs (cinco lauros). Navales e insulares disputarán el segundo duelo de la final el viernes 12 de junio, también en el Guaiqueríes Arena de La Asunción.

Jerarquía

Durante los primeros dos cuartos ambos equipos se alternaron la delantera en el marcador. La visita arrancó con buen pie, aprovechando un inicio titubeante de los insulares, aunque estos luego se repusieron y se fueron al descanso abajo por un punto (37-38).

Para el tercer período el Acorazado Oriental amplió la diferencia amparado en el juego colectivo y entró con diferencia de siete a los últimos 10 minutos, donde La Tribu amenazó pero no concretó.

Entre Juan Guerrero y Pedro Chourio tomaron la batuta de la ofensiva aborigen, mientras que Bryson siguió con el equipo al hombro para intentar conservar la victoria parcial.

Nazhiah Carter puso las cosas por apenas un punto con tres minutos por jugar y luego recibió una falta de tres tiros libres, oportunidad que no pudo aprovechar para darle la ventaja a los locales. Luego Guaiqueríes falló dos tiros consecutivos que hubiesen significado voltear el electrónico y en contraste Gregory Vargas no perdonó.

El capitán naval tomó un tiro de media distancia para poner el juego por tres y tras una ocasión fallida del adversario, comenzó a consumir tiempo hasta recibir una falta que lo mandó a la línea de libres, donde firmó otros dos cómputos que le pusieron candado al encuentro.

Segundo duelo

Ambos conjuntos se enfrentan este viernes 12 de junio para el segundo choque de la serie final, también en el Guaiqueríes Arena de Margarita, que en el primer cotejo registró una asistencia de 10 mil personas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo