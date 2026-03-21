Marinos impone su defensa y profundidad para vencer a Spartans en Parque Miranda (+Fotos)

En un intenso compromiso disputado en el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo de Parque Miranda, Marinos de Anzoátegui derrotó este sábado 71-66 a Spartans Distrito Capital, en un duelo donde la intensidad defensiva y el aporte de la segunda unidad marcaron la diferencia.

Con este resultado, el Acorazado Oriental deja su récord en 5-2 en la ronda regular y mantiene su paso firme en la Copa SPB con marca de 2-0, consolidando su buen momento en la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), informó Enrique Cáceres, integrante del departamento de prensa de la agrupación naviera.

Desde el inicio, el compromiso se caracterizó por su paridad y exigencia física, con ambos conjuntos apostando por la defensa y el juego colectivo. Sin embargo, Marinos encontró ventajas clave en aspectos puntuales del juego que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Clave del triunfo naval

Uno de los factores determinantes fue el dominio en la pintura, donde los dirigidos por Silvio Santander impusieron su presencia con 38 puntos, superando los 26 de los capitalinos en esa zona. Asimismo, la segunda unidad (banca) volvió a responder, aportando 31 puntos frente a los 18 del rival, evidencia de la profundidad del equipo oriental.

El jugador más destacado del encuentro fue Malik Dimé, quien lideró al elenco naval con una actuación sólida en ambos costados de la cancha. El pívot senegalés registró 15 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia, siendo determinante en los momentos clave del partido, especialmente en la protección del aro y la eficiencia ofensiva en la zona interna.

El aporte colectivo volvió a ser clave para la victoria naval. Alphonso Anderson y Branden Frazier contribuyeron con 13 tantos cada uno, destacando Frazier además con 7 capturas y 5 repartos en una actuación completa.

Bryan Jefferson sumó 8 unidades, mientras que Carlos Fulda también aportó 8 puntos. Desde el banco, Harol Cazorla añadió 6 contables, y Lenín López colaboró con 4 tantos y 4 rebotes.

Buena conducción del balón

En la conducción, el capitán Gregory Vargas volvió a marcar el ritmo del equipo con 6 asistencias, además de sumar 4 tantos. Con carácter, defensa y un valioso aporte de su segunda unidad, los anzoatiguenses continúan mostrando argumentos sólidos en este arranque de campaña, perfilándose como un equipo competitivo tanto en la ronda regular como, en la Copa SPB.

El próximo compromiso de Marinos de Anzoátegui en la SPB 2026 será el martes 24 de marzo, cuando visite a Centauros de Bolívar en el Gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz.

Caracas / Redacción Web