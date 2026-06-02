Gobierno venezolano aplicará medidas especiales para viajeros procedentes de zonas con ébola

El Gobierno de Venezuela anunció la activación inmediata de estrictas medidas de vigilancia y control epidemiológico en todos los puertos y aeropuertos del país para los viajeros procedentes de zonas afectadas por brotes de ébola.

A través de un comunicado oficial, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que los organismos competentes ya están desplegados en los principales puntos de entrada al territorio nacional.

Según Unión Radio, el objetivo es aplicar de manera rigurosa los protocolos de atención y el plan de respuesta sanitaria, en estricto cumplimiento con las recomendaciones técnicas de las agencias internacionales.

Prevención

Esta acción preventiva se produce luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una «emergencia de importancia internacional» debido al incremento de contagios en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, vinculados a la cepa Bundibugyo.

A pesar de las alarmas globales, Alvarado ofreció un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que el riesgo de transmisión del virus en Venezuela «es bajo». Asimismo, enfatizó que las autoridades sanitarias mantienen un monitoreo diario y exhaustivo sobre el comportamiento de la enfermedad a escala mundial.

En declaraciones a EFE, el titular de la cartera de salud aclaró que, si bien se reportó la presencia de casos sospechosos en Estados Unidos y Brasil, «no se han notificado oficialmente casos confirmados en ningún país del continente americano».

Finalmente, el funcionario ratificó que el Ministerio de Salud, en una labor conjunta y coordinada con las carteras de Relaciones Exteriores y de Transporte, se mantiene en estado de «alerta total» tras haber activado con éxito los sistemas de vigilancia epidemiológica y de notificación de riesgo para proteger la soberanía sanitaria del país.

Caracas / Redacción Web