Venezolanos responden al llamado de Machado y exigen la liberación de los presos políticos

Venezolanos se concentraron el fin de semana en varias ciudades de su país para pedir por la liberación de los presos políticos, luego de que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, realizara una convocatoria en más de 120 ciudades del mundo.

En Caracas, decenas de personas se reunieron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde elevaron pancartas para exigir democracia en Venezuela y exhibieron fotos de los presos políticos junto a familiares, activistas políticos y representantes de ONG.

La defensora de derechos humanos Sairam Rivas manifestó que el Gobierno de Venezuela no puede hablar de reconciliación mientras "El Helicoide siga operando como centro de tortura".

Vigilia

Rivas recordó que, la próxima semana, familiares de presos políticos cumplirán cuatro meses en vigilia permanente a las afueras de varias cárceles de Venezuela, donde están desde enero luego de que autoridades anunciaran la excarcelación de un "número importante" de personas, lo que generó expectativas de liberaciones que se mantienen hasta hoy.

Por su parte, Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, pidió no olvidar a los presos políticos en Venezuela, donde aseguró se mantienen "intactas" las "políticas de terror y persecución".

Zulia

Desde Maracaibo, en el estado Zulia (noroeste), Jorge Bocourt, coordinador en la ciudad de Vente Venezuela, el partido de Machado, condenó que en el país se considere el libre pensamiento como un "acto criminal".

"Estamos exigiendo la liberación de todos los presos políticos para que puedan estar plenamente en libertad, como todos los ciudadanos, para ejercer sus derechos constitucionales", manifestó Bocourt en declaraciones a EFE.

Caracas / EFE