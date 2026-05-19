Alcaldía de Cumaná incorporó dos nuevas compactadoras para reforzar recolección de basura

El alcalde del municipio Sucre, del estado Sucre, Pedro Figueroa, formalizó la entrega de dos nuevas unidades compactadoras al Servicio Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental (Serviamsa), con el objetivo de fortalecer el sistema de recolección de desechos sólidos en Cumaná.

Según la información suministrada por las autoridades, el plan de optimización beneficiará de forma directa a 671 comunidades, alcanzando a una población estimada de 470 mil 848 habitantes.

Las nuevas compactadoras trabajarán de lunes a domingo en jornadas continuas de 12 horas, como parte del despliegue operativo diseñado para mejorar la frecuencia de recolección en distintos sectores de la capital sucrense.

Aumentará capacidad operativa

Estas dos unidades se incorporan a la flota existente conformada por ocho vehículos operativos, ocho trimotos, una retroexcavadora y dos volquetas provenientes del sector privado.

Asimismo, las autoridades indicaron que la maquinaria permitirá realizar cinco viajes diarios hacia el vertedero, procesando aproximadamente 180 toneladas adicionales de basura.

Anuncian nuevas incorporaciones

Durante la actividad, Pedro Figueroa destacó la importancia de la recaudación de impuestos municipales para concretar la adquisición de estas unidades totalmente nuevas.

El mandatario municipal también proyectó la incorporación de al menos 10 compactadoras adicionales antes de finalizar el año, con la intención de continuar fortaleciendo el servicio de saneamiento ambiental.

Por su parte, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que entre las próximas metas del Ejecutivo regional se encuentra la adquisición de más de 20 contenedores de basura, los cuales serán distribuidos estratégicamente para crear puntos de acopio y transferencia en diferentes zonas.

Cumaná / Lino Castañeda