Marineros FS arranca en casa los cuadrangulares de la Liga Futsal

Tras quedar entre los ocho mejores equipos de la fase inicial del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1, Marineros FS se ganó el derecho a participar en la siguiente etapa del certamen, que consiste en dos cuadrangulares de los que saldrán cuatro semifinalistas.

El conjunto anzoatiguense se impuso 3-5 sobre Bolívar SC en la última jornada de la primera ronda, en lo que fue un duelo directo por la clasificación que se llevó a cabo en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz. Gracias a esos tres puntos los náuticos terminaron con 24 unidades y en la séptima posición de la tabla.

De cara a las Liguillas, los dirigidos por Leyster Cedeño quedaron emparejados en el Grupo A junto a Centauros de Caracas, Guerreros de la Montaña y Piratas de La Guaira. El primer desafío será el miércoles 6 de mayo en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, ante el quinteto mitológico.

Ajustes

Para tener mayores posibilidades de avanzar por primera vez en su historia a unas semifinales de un torneo corto, Marineros debe hacer varios ajustes, principalmente defensivos.

El conjunto que hace vida en Puerto La Cruz fue el segundo con más goles recibidos (45) entre los ocho que avanzaron de ronda. Además, es uno de los cuatro clubes que fabricó menos de 50 tantos (46), lo que puede ser un problema al tener como rivales de lote como Centauros y Guerreros.

De hecho esos dos quintetos disputaron la final del Torneo Clausura 2025, que tuvo como campeón al cuadro capitalino.

Resultados

En la primera ronda del Apertura los dirigidos por Leyster Cedeño solo pudieron vencer a Piratas (en condición de local). Contra los mitológicos sufrieron una derrota, mientras que ante los trujillanos lograron un empate, estos dos en la carretera.

Para los segunda fase del evento de fútbol sala profesional, cada escuadra enfrentará dos veces a sus oponentes (un juego como anfitrión y otro como visitante). Los dos mejores de cada zona avanzan a unas semifinales de las que saldrán los dos clubes que pelearán por el título en la final.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo