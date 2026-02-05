Marineras se alista para representar a Anzoátegui en la Superliga Femenina

Desde el pasado diciembre el equipo Marineras de Anzoátegui comenzó su preparación de cara a lo que será su primera incursión en la Superliga Femenina de Baloncesto Venezolano.

El conjunto naval, bajo la dirección técnica de Eduardo Medina, tiene la misión de representar a la entidad en el circuito profesional del país, que posiblemente arranque a principios de marzo. Para eso cuentan con un grupo novel, que incluye jugadoras de la órbita de selección nacional juvenil.

La escuadra, compuesta en su mayoría por muchachas anzoatiguenses, lleva a cabo sus entrenamientos en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, recinto que además le servirá de casa en la venidera justa.

Trabajo

Medina resaltó el trabajo que vienen realizando desde finales del 2025 para ponerse a tono y tener un buen desempeño en el torneo. Comentó que la idea es contar con una plantilla cuya base principal sea de jugadoras de Anzoátegui, aunque también tienen chicas de Caracas, Sucre o Nueva Esparta.

"Tenemos un roster de 20 jugadoras. Algunas con recorrido internacional, también de la selección de Venezuela U-18 que este año irán a la AmeriCup de la categoría y otras experimentadas que vienen de otros clubes", explicó el coach.

Agregó que entre las chicas la de mayor edad tiene 27 años. Se trata de la ala-pívot Yanetsy Zamaro, quien regresa al estado Anzoátegui luego de jugar en 2021 con el extinto Deportivo Anzoátegui, que se coronó campeón en la Superliga de aquel año.

Medina también mencionó que cuentan con otra pieza de experiencia como Danielis Ysasis, alero fuerte de 23 años que esperan pueda entrar pronto al núcleo de selección nacional absoluta. De igual manera dijo que el resto de muchachas está por debajo de los 20 años, por lo que tienen un promedio de edad bajo.

Vínculo

Con el propósito de generar vínculos en la comunidad, la organización naval tiene planeado ejecutar programas de visitas a las escuelas y liceos, así como hacer clínicas para que la gente vaya identificándose con el equipo.

"Es un reto para la franquicia crecer en una población donde no hay cultura de baloncesto femenino. Esperamos que las niñas vean en este club una esperanza, que puedan profesionalizar el deporte, ver un futuro y que se aboquen a practicarlo", expresó Medina.

Finalmente el coach resaltó que "si queremos cambiar el rumbo de nuestra sociedad, el deporte es la herramienta perfecta. Si tenemos a nuestros niños y niñas haciendo deporte, nuestra sociedad va a ser mejor".

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo