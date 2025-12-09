Marie Ferro, una periodista que descubrió su gran amor por el fútbol desde su niñez (+Fotos)

Marie Ferro, reconocida periodista deportiva venezolana, se enamoró del fútbol desde su niñez y por esa razón, se siente muy a gusto al comentar duelos de distintas ligas en distintos medios de comunicación.

Actualmente es una de las panelistas del programa Tercer Tiempo, transmitido por Meridiano Televisión, y también es la conductora del programa radial Entre Líneas, que sale al aire a través de la señal del Circuito X. Aprovecha esos espacios para analizar la actuación de jugadores y equipos en las competencias más importantes del planeta. Cumple esa función con mucha alegría y satisfacción, porque para ella no existe un deporte que genere más emociones que el balompié, al punto de recordar cómo fue ese acercamiento a esta disciplina.

La comunicadora social (centro) visitó recientemente el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Carabobo

"Me enamoré del fútbol siendo muy chiquita, cuando apenas era una niña de 8 años de edad. Recuerdo que me emocioné mucho al ver cada uno de los partidos del Mundial Alemania 2006 (cita ganada por Italia). Me sentí muy atraída por el fútbol que acabó de cautivarme, por completo, cuando se celebró la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, conquistada por España. En ese momento, decidí que quería ejercer el periodismo deportivo durante el resto de mi vida. Descubrí mi vocación cuando tenía 12 años y hoy día, me dedico a esta profesión con muchísimo gusto", señaló la joven, de 27 primaveras, que recientemente visitó el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Carabobo. Allí se presentó como una de las invitadas espaciales del 23er Festival del Jonrón Pepsi, una marca de refrescos de la cual es imagen y que fue capaz de sacarla de su zona de confrort: el engramado para colocarla dentro de un diamante que sirve de hogar para Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Me siento encantada de acompañar a mi familia Pepsi en este tipo de eventos. Siempre digo que Pepsi me acerca al béisbol y eso representa una excepción a la regla. Yo ni siquiera cubro béisbol, pero el festival de cuadrangulares es algo que disfruto bastante", añadió la caraqueña que presenció cómo Wilyer Abreu, jardinero de Medias Rojas de Boston en la Major League Baseball (MLB) y de Águilas del Zulia en la LVBP, se consagró en el coso carabobeño en la competencia de fuerza, efectuada el 1 de diciembre de 2025.

Iniesta, su futbolista preferido

En Sudáfrica 2010, España alzó el máximo trofeo de selecciones, otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), tras vencer 1-0 a Holanda (ahora conocida como Países Bajos) en una Gran Final definida en la prórroga y en la que el volante Andrés Iniesta convirtió la única diana.

Ferro, poseedora de unos cautivantes ojos marrones que se iluminan al rememorar el desenlace de aquella justa universal, sonríe al evocar esa acción porque Iniesta es uno de los jugadores que más disfrutó al verlo trabajar en el campo ya que era capaz de distrubuir balones con precisión hacia distintos sectores y, a la vez, tenía la cirtud de anotar en momentos de extrema presión tal y como pasó durante ese match decisivo entre La Roja y La Naranja Mecánica, disputado el 11 de julio de 2010 en el parque Soccer City de Johannesburgo.

A la caraqueña, de 27 años de edad, le gusta interactuar con sus amigos y fans en los escenarios deportivos

"Siempre he admirado a Andrés Iniesta, porque es una figura ejemplar dentro y fuera de la cancha. Todavía no he coincidido con él en algún estadio para poder entrevistarlo, pero espero que eso suceda muy pronto. Me enamoré de la forma de ser y del estilo de juego de ese futbolista, que se caracterizaba por su sobriedad y elegancia", explicó la beldad que en varias ocasiones ha asistido como analista internacional invitada al célebre programa de TV El Chiringuito de Jugones, de la cadena Mega de España, para opinar sobre el desempeño de los clubes ibéricos, entre ellos el Real Madrid CF y FC Barcelona, un cuadro del que confiesa ser seguidora por "tradición familiar".

"La verdad es que mi amor por el fútbol empieza por el cariño y apego que siento por el FC Barcelona, porque mis primos me decían que sí no era fan del Barsa, simplemente yo era adoptada (dice en tono jocoso). Es el equipo que me gusta y creo que eso se acentuó porque coincidí con su mejor época (alzó cuatro de sus cinco trofeos de Liga de Campeones de la UEFA entre 2006 y 2015, además de conquistar varios títulos domésticos). Fue una etapa espectacular y se me hizo fácil sentir amor por el elenco catalán", añadió una avileña poseedora de verbo rápído y quien siempre está dispuesta a tomarse fotografías con sus fans en cualquier ocasión.

El orgullo de trabajar para Venezuela

Ferro, egresada como Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y quien previamente laboró para las emisoras Rado Deporte y Difusión Latina, apuesta por la evolución y los triunfos de las selecciones de Venezuela. Por ese motivo, no dudó un instante en aceptar la propuesta de formar parte del staff de La Vinotinto TV, un canal de YouTube que le dio cobertura especial a los partidos de la tropa absoluta nacional masculina durante las Eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese proceso clasificatorio, en el que la agrupación patria estuvo bajo la conducción del argentino Fernando "Bocha" Batista y no pudo conseguir su boleto a la máxima competición orbital, Ferro pudo materializar un sueño: analizar el desempeño de una agrupación que posee la capacidad de "unir y paralizar a todo un país".

"Cuando me llamaron para formar parte del proyecto de La Vinotinto TV no dudé ni un minuto, para aceptar la proposición porque es algo muy bonito. Me permitió estar muy involucrada con la selección que representa a toda Venezuela. Yo quiero aportar mi trabajo y contribuir a dejar en alto el nombre de mi nación. Siento que a través de los micrófonos es una buena manera de cumplir esa meta y por eso lo hago.También soy partidaria de aportar comentarios e ideas que sirvan para impulsar el desarrollo del fútbol. Soy de las personas que piensa que hay que estar al lado de la selección en buenos y malos momentos", aseveró la dama de tez blanca y cabello liso que el 6 de diciembre de 2025 se encargó de animar el Torneo Queen Deyna Legacy efectuado en el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, ubicado en San Joaquín, Carabobo, donde Yurubí de Yaracuy se consagró al batir 2-1 a San Ignacio de Aragua y ella tuvo el honor de fungir como animadora junto con Humberto Turinense, comentarista de Televén.

Ferro (izquierda) y Turinese (derecha) trabajaron como animadores del Torneo Queen Deyna Legacy en San Joaquín, Carabobo

Tanto Ferro como Turinense fueron testigos de una de las noches más grises de Venezuela en premundiales, pues cubrieron el estrepitoso revés como local 6-3 de la oncena grana ante Colombia en la décimo octaava y última jornada de la ruta hacia Norteamérica. Ese resultado decretó su eliminación de Venezuela y dejó en silencio a los 52.000 aficionados que acudieron a respaldarla en el estadio Monumental de Monagas, ubicado en Maturín.

Considera que esa debacle debe marcar un punto de inflexión, que sirva para iniciar una reconstrucción que permita elevar el nivel de la representación criolla de cara a futuros retos.

"Llegamos con chance de clasificar al repechaje en ese último tope de las Eliminatorias Sudamericanas, pero todo terminó siendo una pesadilla, quizás la más grande del deporte venezolano en la historia, pero no hay que estancarse allí (en los lamentos), simplemente hay que seguir adelante y rematar con fuerza para iniciar un proyecto que permita cumplir el gran anhelo de ver a Venezuela debutar en un Mundial. Es algo que creo muy factible, porque aquí en mi país hay atletas con mucho talentro".

Referentes del periodismo

Más allá de experimentar algunas sensaciones desagradables tras la abrupta salida de Venezuela del camino a la Copa del Mundo 2026, Ferro se siente agradecida por tener el chance de expresar sus ideas sobre el fútbol, ya que puede seguir los pasos de personas que considera verdaderos referentes del periodismo deportivo.

"Yo seguí el ejemplo de personas que me inspiraron a ser comunicadora desde que yo era chiquita. Veía a referentes como Adriana Flores, Carlos Mauricio Ramírez Erasmo Provenza, Álex Candal, Carolina Guilllén y Carolina Padrón quienes me inspiraron a tratar de hacer lo mejor posible en este exigente mundo comunicacional. Son periodistas impresionantes que han marcado el camino y seguir sus pasos representa una responsabilidad y un honor", declaró esta mujer que también conduce un pódcast Factor F, que se difunde por YouTube y en el que dialoga con su hermano Máximo Ferro.

La avileña forma parte del staff de Tercer Tiempo, un programa de análisis de fútbol que se transmite por Meridiano Televisión

Antes de despedirse, Marie Ferro les envió un mensaje a los miembros de las nuevas generaciones que quieren incursionar en el periodismo deportivo del cual es considerada uin ejemplo del "talento venezolano".

"Para mí, es un honor que los jóvenes me tomen en consideración como una referencia del periodismo deportivo de Venezuela, donde hay muchos profesionales de gran calidad. Es importante recibir palabras de motivación como esas que me dicen los muchachos, pues cuando yo era pequeña ví auchos periodistas que me sirvieron de guía para seguir esta hermosa vocación. A los futuros comunicadores les digo les digo que no se dejen marcar por un no como respuesta. Esp no debe definir su futuro, porque hoy día hay muchas plataformas que te abren la posibilidad de triunfar .Si hay talento, esa puerta hacia el éxito profesional se va a abrir. Es cuestión de no rendirse y hacer el trabajo de la mejor manera posible", concluyó la también locutora y amante de la música, en especial de las melodías compuestas e interpretadas por la artista estadounidense Taylor Swift.

Valencia / Joseph Ñambre