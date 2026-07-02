Mariana Rodríguez: La joven de 18 años que moviliza la solidaridad para trasladar damnificados a Margarita

Mariana Rodríguez, una joven margariteña de 18 años de edad y estudiante de fisioterapia y farmacología, lidera una iniciativa voluntaria enfocada en el traslado de personas afectadas por los recientes sismos en La Guaira y Caracas hacia la isla de Margarita.

Hasta el momento, la joven ha logrado coordinar la movilización de un grupo estimado entre 300 y 400 ciudadanos. La gran mayoría son nativos de la región insular o cuentan con familiares directos en la zona listos para recibirlos.

Esta acción solidaria comenzó al notar que, a través de los contactos de su padre, era posible canalizar ayuda para movilizar a la población afectada.

Explcación

Rodríguez explica que el impulso definitivo surgió de la impotencia de sentirse de manos atadas ante la tragedia. Para ella, sus estudios profesionales le han enseñado que se debe vivir para servir, una filosofía que la motivó a coordinar los viajes bajo la premisa de que cada vida cuenta, sin importar si se trata de amigos, familiares o personas totalmente desconocidas.

Los primeros traslados se ejecutaron en camiones tipo cava con el apoyo de una empresa procesadora de Pescado"Trapismar, logrando reubicar inicialmente a un grupo de 100 cadetes y a varias familias.

Sin embargo, las condiciones de estos vehículos pesados limitan el traslado seguro y digno de la población más vulnerable que requiere salir de la zona de desastre.

Solicitud

Por ello, Rodríguez solicitó publicamente a propietarios de autobuses y vans para sumarse a la causa, ya que el uso de transporte de carga resulta contraproducente para trasladar de forma cómoda a heridos, adultos mayores y niños.

La gestión logística se realiza desde la distancia, lo que representa un reto emocional y operativo significativo.

La promotora del proyecto confiesa que a menudo trabaja a ciegas, confiando plenamente en que los choferes completarán las rutas en momentos donde la comunicación se interrumpe por falta de señal.

Firme en su esfuerzo

A pesar del desgaste y de las duras historias de los damnificados, quienes viajan heridos, con adultos mayores o habiendo dejado atrás a sus mascotas, la voluntaria se mantiene firme en su fe para evitar derrumbarse y poder continuar con la labor.

El plan de evacuación cuenta con puntos de concentración establecidos en Caracas para organizar las salidas de forma ordenada hacia el territorio insular.

El llamado se extiende a líneas de transporte organizadas que dispongan de unidades para cubrir la ruta hacia los centros de acopio y evitar que el proceso sea traumático para quienes perdieron sus hogares.

Las personas que deseen colaborar con vehículos de pasajeros pueden establecer contacto directo con el equipo organizador al (0412-3666451) para asegurar que los ciudadanos sigan llegando a un lugar seguro.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero