María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela tras terremotos 

En una entrevista concedida a Fox News, la líder opositora, María Corina Machado, afirmó que regresará a Venezuela "muy pronto", luego de que se registrara el devastador doble terremoto en el país.

"Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos, abrazarnos, llorar y sufrir juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", dijo Machado cuando le consultaron sobre sus intenciones de volver a su país.

Además, señaló que es necesario mantenerse en oración para que Dios le dé fuerza a todo el pueblo para seguir adelante.

"Ahora la prioridad absoluta es salvar vidas, y ciertamente consolar y ayudar a quienes se han visto afectados. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano", reiteró la opositora.

Vale recordar que Machado salió de Venezuela en diciembre del año 2025 para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, pero ya había dicho en días previos que quería regresar al territorio nacional "lo antes posible".

Caracas / Redacción Web