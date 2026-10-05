María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta en Brasil

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Asimismo, afirmó que Venezuela avanzará «muy pronto» hacia el camino de la libertad.

«Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que ejercieron con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flávio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta», expresó Machado a través de un mensaje en la red social X.

La dirigente, quien permanece en Panamá, aseguró que Brasil mantiene un peso «decisivo» en el futuro de la región. Defendió además el deseo de los latinoamericanos de vivir en libertad, democracia, prosperidad y justicia.

«Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad. Dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen», señaló la opositora. Machado exige comicios transparentes en su país, aunque hasta la fecha sus intentos de retorno no han prosperado.

Escenario electoral en Brasil

El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro lideró la contienda con el 47 % de los votos. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 45 %. Ambos disputarán la segunda vuelta tras convertirse en los candidatos con mayor respaldo popular.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, encabezó el recuento desde el inicio de la jornada. En contraste, Lula da Silva registró un descenso frente a los resultados de la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % del favor electoral.

Panamá / Redacción web