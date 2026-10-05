ONG califica de "revictimización" la nueva detención del activista Jesús Suárez

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció este domingo la "revictimización" del preso político Jesús Suárez. Las autoridades detuvieron de nuevo al activista, a pesar de que obtuvo su excarcelación bajo medidas restrictivas el pasado viernes.

"Repudiamos la revictimización contra Jesús Suárez, tachirense excarcelado este viernes en el estado Táchira, detenido nuevamente este domingo en el estado Portuguesa y luego liberado. Esto atenta contra la estabilidad emocional de quienes han pasado años tras las rejas", señaló la organización a través de la red social X.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a Suárez en 2024 tras vincularlo con una supuesta trama conspirativa que buscaba atentar contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno. La Justicia ordenó su liberación el viernes, un día después de que los tribunales dictaran condena contra diez personas y absolvieran a otras cuatro por esta causa, entre ellas la activista Rocío San Miguel.

Alix Suárez, hermana de la víctima, explicó en un video difundido por la ONG que la detención ocurrió durante la mañana del domingo en un punto de control en el estado Portuguesa. Suárez salió la tarde del sábado desde Táchira con destino a Caracas para acudir a la audiencia de cierre de su caso.

Horas más tarde, el Comité por la Libertad de Los Presos Políticos (Clipp) confirmó su liberación. Sobre este hecho, el defensor de derechos humanos Javier Tarazona exigió que existan garantías reales para las víctimas de detenciones arbitrarias.

Puerto La Cruz / Redacción web

