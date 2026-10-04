Incendio cerca de subestación eléctrica dejó sin luz a campos petroleros de Ciudad Ojeda

Habitantes de los campos petroleros de Ciudad Ojeda, en el municipio Lagunillas del estado Zulia, reportaron la noche de este sábado 3 de octubre un incendio de gran magnitud en las adyacencias de una subestación eléctrica, mientras varias comunidades permanecieron sin servicio eléctrico durante varias horas.

El fuego se registró en las inmediaciones de la subestación eléctrica C, ubicada en la avenida Intercomunal con carretera U, infraestructura que suministra energía a los campos petroleros de Lagunillas.

Fuentes vinculadas con las labores bomberiles indicaron que las llamas comenzaron en un canal de desagüe donde había restos de crudo. De acuerdo a los informes difundidos por el medio aliado Tal Cual, el material combustible provocó altas llamaradas y una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Las circunstancias del hecho se mantienen bajo investigación.

Servicio eléctrico restablecido

Usuarios de la zona señalaron que los campos petroleros permanecieron sin electricidad durante varias horas tras el incidente.

El suministro comenzó a restablecerse paulatinamente después del incendio, aunque no se precisó cuánto tiempo tomó la recuperación total del servicio ni si la infraestructura eléctrica sufrió daños.

Ciudad Ojeda / Redacción web