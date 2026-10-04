Fundación Juntos Somos Más Anzoátegui llevó a cabo jornada social en Puerto Píritu

La Fundación Juntos Somos Más Anzoátegui llevó a cabo una jornada de atención integral en el sector La Poza, ubicado en la localidad de Puerto Píritu, con el propósito de ofrecer asistencia a los niños y familias de la comunidad.

De acuerdo con la información difundida por el presidente de la organización, Eliezer Hernández, la actividad contempló entrega de ropa, juguetes y bolsas con alimentos, además de la prestación de servicios de corte de cabello y atención médica.

Asimismo, el despliegue incluyó la distribución de refrigerios y la realización de diversas actividades recreativas para los asistentes.

Jornada decembrina

Hernández precisó que la institución se encuentra en preparativos para su próxima iniciativa denominada "Hallacas en Anzoátegui", la cual representará la última labor social de la organización prevista para el cierre del año 2026.

Este programa estará enfocado en llevar el plato tradicional navideño a las familias de las comunidades más vulnerables del estado, mediante la participación de voluntarios y aliados.

Puerto Píritu / Redacción web