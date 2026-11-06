María Corina Machado envió mensaje a presos políticos de El Rodeo I

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se comunicó este viernes 6 de noviembre con los presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda. Acompañada por familiares de los detenidos, subió a una zona elevada contigua al penal para que su voz llegara a quienes están dentro.

“Estoy aquí con ustedes, no están solos. Libertad para todos los presos políticos. Justicia para las víctimas. Reparación para los familiares. Memoria para que nunca vuelva a ocurrir”, dijo. Cerró con “Venezuela será libre para siempre”. Desde el interior, los presos respondieron al unísono: “¡Justicia y libertad!”.

El acto ocurre once días después de que Machado regresara a Venezuela, el 25 de octubre, tras más de 10 meses de exilio. El 27 de octubre se reunió con más de 100 familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, además de dirigentes de partidos opositores, según su Comando con Venezuela.

El Rodeo I es uno de los principales centros de reclusión de presos políticos y ha sido señalado en informes de la ONU por torturas y tratos inhumanos. En diciembre de 2025, Machado denunció amenazas de ejecución extrajudicial contra detenidos allí. Familiares mantienen desde enero una vigilia frente al penal para exigir su libertad.

Según Foro Penal, en el país había 322 presos políticos al 26 de octubre, 140 de ellos militares. La cifra está muy por debajo de los 863 de finales de 2025, tras las excarcelaciones y la Ley de Amnistía, pero la ONG sostiene que sigue habiendo detenciones arbitrarias.

Caracas / Redacción Web