Empresarios aspiran a un reajuste en el cobro del servicio eléctrico

Debido a los cortes de luz que se siguen registrando diariamente, que dificultan la jornada laboral en distintos sectores, empresarios que hacen vida en el estado Anzoátegui iniciaron la gestión para solicitar a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) un reajuste en el cobro del servicio.

Carlos Girott, vicepresidente de la Cámara de Licoreros (Calicor) en la entidad, detalló que, luego de una reunión en la que participaron representantes de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Cámara de Comercio de Lechería, Asociación de Panaderos, entre otras instituciones, acordaron solicitar a la empresa estatal que las tarifas sean reducidas al 50%.

El vocero señaló que los montos a pagar aumentan mensualmente hasta un 30%, y dependiendo de la zona donde esté el comercio una factura puede rondar los 400 dólares, pero a la vez les toca lidiar con un servicio de baja calidad. Según el gremialista, esperan tener una reunión con la directiva de Corpoelec para poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados.

Necesidad

A juicio de Girott, es prácticamente un tema de supervivencia para los empresarios que las facturas de luz tengan un ajuste, pues son muchos los que se ven afectados en las condiciones actuales.

“Son cortes de cinco horas diariamente, que generan pérdidas en los que trabajan con víveres, por ejemplo”, expresó el vicepresidente de Calicor en Anzoátegui, quien agregó que la misma situación provoca en general una baja productividad que se convierte en un obstáculo para mantenerse al día con impuestos y demás.

Es por esto que ya introdujeron una carta, el jueves 5 de noviembre, en la que hacen el planteamiento ante la gerencia de comercialización de Corpoelec y en la que piden una reunión lo más pronto posible.

“Lo que queremos es que se reduzca en un 50% la tarifa y que haya un cronograma claro de los cortes eléctricos, con horarios definidos para nosotros tomar previsiones”, finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo