Apagón solo duró cuatro horas en El Tigre luego de protesta masiva de este jueves

Solo cuatro horas de apagón, en lugar de las seis y siete habituales, sumaron habitantes del sector Vista Hermosa de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, la noche de este jueves, 5 de noviembre, luego de emprender una intensa protesta en la carretera negra La Flint, a la altura del popular "cruce de las gandolas".

La masiva concentración de vecinos duró tres horas, con quemas de cauchos, cierres de vías y cacerolazos, exigiendo el fin de las fallas eléctricas, que se han agudizado en los últimos 15 días.

Posteriormente, los manifestantes avanzaron hacia el cercano cruce de "Las 4 Vías", donde se mantuvieron hasta disolver el acto de forma voluntaria. Una hora después de volver a sus casas, la energía eléctrica fue restablecida.

"A las 10:00 pm llegó la luz, por allí para nosotros fue un avance, porque de verdad que cuando la cortaban en la noche nos llegaba a las 12:00 am", agregó una vocera, que omitió su identidad.

La informante advirtió que si el servicio eléctrico vuelve a fallar de forma continua, no descartan la posibilidad de emprender acciones de calle con mayor fuerza para que los entes encargados respondan a sus peticiones.

Protesta simultánea

El descontento generalizado por los cortes eléctricos y la falta de respuesta también se hizo sentir en otra protesta que se llevó en simultáneo en el sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre.

En este caso, la comunidad denunció que el transformador encargado de alimentar la red de 220 voltios tiene más de un mes dañado, privando así la utilización de equipos de aires acondicionados, neveras y otros electrodomésticos que dependen de esta fase.

Ambos acontecimientos introducen a la población de El Tigre en la lista de ciudades que han ejercido contundentes jornadas de reclamo en el país durante las últimas semanas, para rechazar los maratónicos cortes de luz que padecen a diario y sin respaldo institucional.

El Tigre / Damary Díaz