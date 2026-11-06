PJ exige fiscalización del transporte en El Tigre ante cobros por encima de tarifa oficial

El partido político Primero Justicia (PJ) en El Tigre, estado Anzoátegui, exigió este viernes a las autoridades de Tránsito Municipal y a la alcaldía del municipio Simón Rodríguez la fiscalización de las unidades de transporte público, para garantizar la legalidad y evitar conflictos diarios entre los pasajeros y los conductores.

​La solicitud responde a múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con la falta de claridad en las tarifas y el incumplimiento de los montos oficiales establecidos por la ley.

​Como parte de las propuestas para solucionar este problema, Carlos Paúl, vocero de PJ en Simón Rodríguez, planteó que los transportistas fijen un tabulador visible en sus vehículos, a fin de evitar confusiones y malentendidos con los usuarios al momento de cancelar el pasaje.

"En este sentido, nosotros queremos exigir de manera urgente que se fiscalicen el transporte público para generar tranquilidad y legalidad en la sociedad y por supuesto tener un presupuesto que se adecue a la tarifa", expresó Paúl.

​La incertidumbre diaria

​El impacto de esta situación se refleja directamente en el bolsillo de quienes dependen a diario del transporte público en la zona.

Usuarios de las rutas denuncian la constante inestabilidad en el costo de los pasajes, especialmente en la modalidad de "carritos por puesto".

"Uno sale y en los carritos un día paga 300 y al rato 350 bolívares, o de un viaje a otro te cambian el precio sin explicación. Pero esto pasa sobre todo con los carros piratas o los que no están inscritos en líneas formales, uno ya no sabe a qué atenerse", comentó Ana Jiménez, pasajera.

El Tigre / Damary Díaz