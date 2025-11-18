María Corina Machado en "algún lugar de Venezuela": Estamos en el umbral de una nueva era

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que Venezuela está "en el umbral de una nueva era", pues cree que el gobierno de Nicolás Maduro está "llegando a su fin".

"Una nueva Venezuela emerge de sus cenizas renovada en espíritu y unida en un propósito. Como un ave fénix renacida, feroz, radiante e indetenible", dijo la Premio Nobel de la Paz en un vídeo difundido en su cuenta de X con el título "Manifiesto de Libertad" y filmado "desde algún lugar de Venezuela", según se asegura en la grabación.

En el vídeo, de casi quince minutos de duración, Machado afirmó que "Venezuela solo se levantará plenamente en corto plazo".

Cifras

También estimó que hay más de 18.000 presos políticos y habló de "asesinados, torturados y desaparecidos" para pedir que los responsables de estos "crímenes" rindan cuentas.

"Todos los venezolanos nacen con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres. Ningún régimen o sistema político tiene un poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro", enfatizó.

Además de prometer que la libertad individual "alcanzará su plenitud" en una Venezuela en la que el "poder" será devuelto al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado, aseguró que la economía venezolana "despegará" y "triplicará" su tamaño "en una década" al privatizar las empresas "tomadas por el estado" y "abriendo la explotación" de sectores claves como el petróleo y el gas.

"Venezuela será líder en el hemisferio occidental", añadió Machado, al tiempo que garantizó que los venezolanos "alcanzaremos plenamente nuestro potencial" porque "la tierra de gracia protegerá nuestros derechos inalienables".

Pilares de la nueva era

La opositora detalló también que esta nueva era debe estar sustentada en la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de reunión, el derecho a la seguridad y el retorno a casa de los 9 de millones de venezolanos que han salido en los últimos años.

Así, destacó que "cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital el pueblo hablará sin miedo a ser perseguido a censura o a represión" y pidió que "las elecciones venezolanas sean símbolo de honor de la soberanía popular, nunca de la opresión".

"El latido de la democracia es el derecho a reunirse, a protestar, a exigir. La protesta cívica y pacífica no amenaza al país, lo fortalece. El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos a marchar sin temor y alzar juntos las banderas de la esperanza", aseveró Machado, quien defendió "la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz" y apuntó que en esta "nueva era" se reformarán las fuerzas armadas y policiales.

Caracas / EFE