María Corina Machado arribó a Panamá la noche de este jueves

La líder opositora María Corina Machado arribó la noche de este jueves a Panamá, como parte de la gira internacional que emprendió tras salir de Venezuela en diciembre del año pasado, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Según se ha dado a conocer, la dirigente se reunirá con la diáspora venezolana este sábado 23 de mayo, a las 4 de la tarde, en la avenida Cuba.

Además, Machado sostendrá el lunes un encuentro con el presidente panameño José Raúl Mulino y para el martes está pautada una reunión con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), según informó la coalición opositora en X.

“La unidad requiere del encuentro constante entre sus partes para fortalecerse y avanzar hacia la transición democrática”, señaló la PUD en la publicación, donde agregó que también participarán junto a la “líder de las fuerzas democráticas” en el encuentro con los venezolanos.

La visita de Machado a Panamá ha generado expectativas, luego de que se viralizara en las redes sociales una publicación donde la exdiputada anunciaba una "escala", generando rumores sobre un posible regreso a Venezuela después de este viaje. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ella ni nadie de su equipo.

Ciudad de Panamá / Redacción web