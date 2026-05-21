La economía de Venezuela crece un 2,51 % en el primer trimestre pero cae la actividad petrolera

La economía de Venezuela creció un 2,51 % durante el primer trimestre respecto al mismo período del año pasado, aun cuando la actividad petrolera cayó un 2,12 %, según cifras oficiales difundidas esta semana.

Entretanto, el producto interno bruto (PIB) no petrolero creció un 3,11 %, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

Los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Sectores en crecimiento

En este período también resurgió la protesta social, con manifestaciones de diversos sectores para exigir, principalmente, mejoras salariales, tras cuatro años sin un aumento del sueldo mínimo, que hoy equivale a 24 centavos de dólar al mes, así como para reclamar la liberación de todos los presos políticos, entras otras peticiones.

Trabajadores aseguran que la crisis salarial continúa pese al aumento a 240 dólares anunciado recientemente por la mandataria de un ingreso conformado por dos bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales y que reciben empleados públicos en bolívares a la tasa oficial del día.

Según el BCV, los sectores que más crecieron fueron actividades financieras y de seguros y comercio y reparación de vehículos, con incrementos del 13,46 % y del 8,67 %, respectivamente.

En cambio, construcción se contrajo un 18,3 % y electricidad y agua, un 0,99 %, indicó el organismo emisor. Por otra parte, el sector público cayó un 0,68 % y el privado creció un 3,52 %.

La proyección para 2026

El pasado marzo, el Banco Central informó que la economía venezolana creció un 8,66 % en 2025 respecto a 2024, tras registrar un aumento del PIB del 7 % en el cuarto trimestre del año pasado.

Según un informe difundido el pasado mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la economía venezolana crecerá un 7,4 % en 2026 respecto al año pasado, mientras que la inflación cerrará un 271,6 %.

La agencia de la ONU prevé que la actividad petrolera crezca un 11,5 %, con una producción de crudo de hasta 1.211.000 barriles por día (bpd), un alza del 12 % en comparación con la del año pasado, que promedió en 1.081.000 bpd, según cifras oficiales.

Entretanto, estima un crecimiento del PIB no petrolero del 6,9 %.

Caracas / EFE