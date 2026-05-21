Cuerpo técnico de selección sub 17 realiza proceso de captación de talentos

Recientemente culminó con éxito la primera fecha de las visorias )prpcesos de evaluación y selección de nuevos talentos) que realiza el Cuerpo Técnico de la selección de fútbol sala (futsal) masculina de Venezuela a nivel nacional.

Según una nota del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), el equipo que lidera el técnico Luis Matheus se desplegó en los estados Mérida, Táchira, Monagas, Carabobo, Aragua, Zulia y Delta Amacuro durante las jornadas eliminatoria de los Juegos Nacionales Juveniles que se celebrarán en Caracas para el mes de septiembre

"El año pasado hicimos unas visorias en la región andina de nuestro país y esta vez aprovechamos la fase eliminatoria de los Juegos Nacionales para buscar más talentos" atinó el técnico zuliano.

Sistema de competencia

Para los Juegos Nacionales los estados se enfrentan en 5 grupos por cercanía y clasificarán los campeones de cada grupo más la selección sede "La intención es tener un abanico mayor de jugadores, que se sumen a los que ya están establecidos en la Liga Futve Futsal y que corresponden a los jugadores norma participacipando en una liga competitiva" destacó el mandamás en la Sub 17.

El objetivo es seguir alimentando la base de datos de jugadores desplegados en el país, con la intención de conformar la selección que participará en el CONMEBOL Suramericano Sub 17 a realizarse del 8 al 16 de agosto en Asunción- Paraguay.

El proceso de visorias continuará durante los fines de semanas restantes de mayo.

Caracas / Redacción Web