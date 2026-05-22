Manuel Rosales dice que presentará plan a EEUU para solventar fallas eléctricas en Zulia

El exgobernador Manuel Rosales informó este jueves que presentará a la Embajada de Estados Unidos en Caracas un plan para solventar las fallas eléctricas en el estado Zulia.

Explicó que la propuesta comprende la instalación de un cable sublacustre con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Asimismo, aseguró, solo está esperando la colocación de los recursos para que se pueda desarrollar e iniciar la construcción en Noruega o Estados Unidos.

"Lo vamos a llevar a los organismos, entre ellos la Embajada de Estados Unidos y a otros organismos que tienen que ver con Estados Unidos y se llevará al Gobierno nacional", dijo en una rueda de prensa.

Este proyecto ya había sido presentado por Rosales en 2022 ante los constantes apagones registrados en esa región, reseñó EFE.

Rosales indicó que el desarrollo de esta iniciativa tardaría aproximadamente un año y que es necesario también trabajar en las termoeléctricas instaladas en el Zulia con "inversiones moderadas" para estabilizar el sistema y acabar con las fluctuaciones de voltaje.

También, señaló que se debe profundizar el mantenimiento de estas instalaciones, avanzar en inversiones de bajo alcance y de rápida ejecución "y que van a permitir que se estabilice el sistema eléctrico".

Además, sostuvo que las dos termoeléctricas instaladas en la región funcionan a un 30 % de su capacidad instalada, lo que ocasiona el déficit que se traduce en racionamientos de luz y fluctuaciones en el voltaje, "porque el sistema está desequilibrado".

El exfuncionario aseguró que los racionamientos eléctricos en el Zulia pueden durar hasta 10 horas.

"Todos sabemos que hay un problema a nivel nacional, producto de la falta de inversiones, de la falta de mantenimiento, que no se volvió a construir una obra más y no le dieron ni hicieron lo que convenía hacer y correspondía hacer en todas las infraestructuras", apuntó.

Zulia / Redacción web