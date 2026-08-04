Familia de El Mirador denuncia colapso de pozo séptico y pide atención de las autoridades

Una familia residente en la parte alta de la comunidad de El Mirador, en Cumaná, estado Sucre, denunció las dificultades que enfrenta debido al colapso del pozo séptico de su vivienda, situación que, según afirman, pone en riesgo la salud de quienes habitan en el inmueble.

Jhosemar Salamanca Salazar explicó que en el sector no existe red de cloacas, por lo que las viviendas dependen de pozos sépticos para la disposición de las aguas residuales.

“Nosotros acá no tenemos cloacas, aquí se utilizan son pozos sépticos. Estamos presentando un problema porque el pozo ya está colapsado. Una vez nos brindaron apoyo, pero no tomaron las medidas y las precauciones como debe ser”, expresó.

Temen por la salud de la familia

La afectada indicó que el colapso del sistema ha generado condiciones insalubres que representan un riesgo para niños, jóvenes y adultos mayores, quienes podrían verse expuestos a enfermedades asociadas a la acumulación de aguas residuales.

Además, aseguró que la situación les impide utilizar con normalidad los servicios sanitarios de la vivienda, obligándolos en ocasiones a trasladarse a casas de familiares para cubrir sus necesidades básicas.

Solicitan una solución

Salamanca señaló que ha acudido a diferentes organismos competentes para solicitar apoyo, pero, según indicó, le informaron que le dieron es queb actualmente no cuentan con camiones vactor debido a que los equipos se encuentran prestando apoyo en el estado La Guaira.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades municipales y a las instituciones responsables para que atiendan el caso y ofrezcan una solución que permita restablecer condiciones sanitarias adecuadas, tanto para su familia como para la comunidad.

Cumaná / Lino Castañeda