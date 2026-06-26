Marcano: en el tanque hay unas grietas que aumentaron con el sismo, pero sin niveles de riesgo

El alcalde del municipio Sotillo, Jesús Marcano, se trasladó este viernes 26 de junio hasta el sector Bello Monte de Puerto La Cruz, para realizar una inspección del tanque de almacenamiento de agua de la zona, luego de que vecinos denunciaron que el contenedor tenía varias filtraciones.

El mandatario, quien acudió al sitio junto a funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad, representantes de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y dirigentes vecinales, aseguró a través de una video publicado en su cuenta de la red social Instagram que la situación está controlada.

"No hay por qué alarmarse. Hay unas grietas, que estaban con anterioridad, y productos del sismo aumentaron, pero sin niveles de riesgo. En estos momentos se activaron todos los protocolos pertinentes a través de la hidrológica para hacer el debido mantenimiento. Estaremos informando momento a momento, pedimos tranquilidad y calma", expresó.

Para finalizar, el mandatario local aseguró que si durante las maniobras se requiere aplicar algún tipo de racionamiento del servicio de agua, se le comunicará a la brevedad posible a la población de la zona norte del estado Anzoátegui.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez