Mantienen despliegue en Anzoátegui para proteger a la población contra el dengue y la malaria

La dirección Regional de Salud Ambiental, a través de la Coordinación de Control de Vectores, Reservorios y Fauna Nociva; se mantiene desplegada en el estado Anzoátegui de manera permanente, con el objetivo de proteger a la población contra enfermedades como el dengue y la malaria.

A través de la cuenta oficial del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) en la red social Instagram se conoció que los equipos especializados estuvieron este fin de semana realizando jornadas preventivas y de atención inmediata en la comunidad indígena Warao Valles del Neverí, ubicada en la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar; así como en la localidad de Zuata, jurisdicción José Gregorio Monagas.

Abordajes

La publicación señala que durante los abordajes aplicaron 17 Pruebas de Diagnóstico Rápido para malaria, desparasitaron a 40 personas y eliminaron criaderos mediante el uso del larvicida Abate al 1%.

De igual manera indica que, tras detectarse casos de dengue en los sectores Colombia, La Managa y El Estadio de la parroquia Zuata, se activó el protocolo de bloqueo epidemiológico donde el personal técnico abordó 644 viviendas, logró nebulizar 594 hogares y erradicó 47 criaderos de mosquitos.

Barcelona / Elisa Gómez