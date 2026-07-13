Gobernadora anuncia avance en trabajos de Turimiquire y maniobras en Clavellinos

La gobernación del estado Nueva Esparta se encuentra coordinando acciones con el ministerio de Aguas para atender la contingencia hídrica provocada por las reparaciones en el túnel trasvase de Turimiquire.

Estas labores, que se ejecutan bajo estrictas medidas de seguridad para evitar derrumbes tras un reciente sismo en Sucre, mantienen temporalmente afectado el suministro del líquido en el 45% de la entidad insular.

La mandataria estadal, Marisel Velásquez, informó, desde La Asunción, en el municipio Arismendi, que mantiene una comunicación directa con el ministro Carlos Mast, quien le aseguró que los trabajos en la infraestructura avanzan a un ritmo acelerado. Aunque no se definió una fecha exacta para la culminación de las obras, la gobernadora manifestó su confianza en que se dará una pronta respuesta para restablecer la conexión del sistema.

Estrategia

Para contrarrestar el impacto en la población, por ciclos que superan los 60 días, se diseñó una estrategia de distribución que involucra el uso del ramal de Clavellinos. La intención es realizar una maniobra técnica, una vez que se abastezca a los municipios prioritarios de ese sistema, para lograr redirigir por tubería el recurso hacia las jurisdicciones de García, Díaz, Tubores, Marcano y Gómez, un proceso estimado en dos meses.

Asimismo, el plan de contingencia se apoya en la activación de 16 súper cisternas que fueron incorporadas recientemente para la distribución terrestre. Este esfuerzo busca equilibrar el suministro en las zonas más deprimidas y garantizar que las comunidades que dependen del trasvase afectado reciban el recurso de forma alternativa mientras concluyen los trabajos civiles.

Las autoridades locales también reportaron la articulación con Hidroven y el poder popular mediante la conexión de plantas potabilizadoras entregadas a las comunas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero