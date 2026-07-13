AD en Resistencia en Bermúdez realizó jornada de oración por las víctimas del doble terremoto

Militantes y simpatizantes de Acción Democrática (AD) en Resistencia realizaron recientemente una jornada de oración en la sede de la organización en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre.

Edgar García, secretario general de organización en la seccional, señaló que se trató de un emotivo acto de fe y solidaridad que llevó una plegaria especial en memoria y apoyo a las víctimas del reciente y lamentable doble terremoto que afectó al país.

Destacó que se trató de un acto religioso marcado por un profundo sentimiento de recogimiento y esperanza.

Frases

“Hoy nos despojamos de colores políticos para unirnos en una sola oración por el milagro de la vida y el consuelo de quienes sufren”.

García agradeció a quienes los acompañaron en la jornada, que no tuvo otro propósito que expresar la espiritualidad y la fe de los carupaneros en estos difíciles momentos que vive Venezuela.

Sucre / Yumelys Díaz