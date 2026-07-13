“Agüita de Coco” estrena nuevo kiosko tras 27 años de tradición en La Copita de Cumaná

Después de 27 años vendiendo cocos en la redoma de La Copita, uno de los puntos más transitados de Cumaná, el conocido comerciante Esparragosa recibió un nuevo kiosko para continuar desarrollando su emprendimiento “Agüita de Coco”, convertido con el paso del tiempo en una referencia para quienes transitan por esta zona de la capital sucrense.

La entrega fue realizada por la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, como parte de una iniciativa impulsada junto con Empresucre, el Instituto Nacional Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el programa Emprender Juntos, con el propósito de mejorar las condiciones y la imagen de este negocio que ha permanecido durante casi tres décadas en el mismo lugar.

“¿Quién no conoce este punto? Si eres de Sucre, si eres de Cumaná, conoces este punto que está en La Copita. 'Agüita de Coco', todos siempre pasamos por aquí”, expresó Carrillo.

Importancia

La mandataria estadal destacó la constancia del comerciante durante sus 27 años de trayectoria y aseguró que el nuevo espacio permitirá mejorar la estética del establecimiento y contribuir con el crecimiento de su actividad económica.

“Disciplina, tesón, amor y familia”, fueron algunas de las palabras utilizadas por Carrillo para describir la historia detrás del emprendimiento.

Tradición

Por su parte, Esparragosa reafirmó su arraigo con Cumaná y su compromiso de continuar trabajando desde el lugar donde ha construido su negocio durante más de dos décadas.

“Tengo 27 años trabajando aquí en La Copita, en el estado Sucre, y de aquí no me he movido. Aquí sigo y aquí trabajo”, expresó.

El comerciante también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes buscan iniciar o fortalecer sus propios proyectos, asegurando que sí es posible emprender y crecer en el estado Sucre.

Opiniones

La entrega del nuevo quiosco fue recibida positivamente por ciudadanos que reconocen a “Agüita de Coco” como un punto tradicional de La Copita y parte de la cotidianidad de varias generaciones de cumaneses.

La iniciativa abre, además, la expectativa de que experiencias similares puedan extenderse a otros trabajadores y emprendedores que, durante años han construido sus negocios en distintos espacios de la ciudad.

Cumaná / Lino Castañeda