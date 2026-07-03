Maneiro activa protocolo de atención para damnificados por terremotos que llegan a Nueva Esparta

El municipio Maneiro, en articulación con los centros de acopio locales, puso en marcha un protocolo integral para la recepción, registro y resguardo de los ciudadanos damnificados por los recientes terremotos que han llegado al estado Nueva Esparta en busca de refugio y asistencia.

El alcalde Morel David Rodríguez informó, desde La Caranta, municipio Maneiro, que todos los ciudadanos recibidos en la entidad cuentan con familiares en la isla de Margarita, quienes les brindarán alojamiento y apoyo directo durante su estadía. Este procedimiento forma parte de una estrategia diseñada para garantizar el bienestar de los afectados mediante el fortalecimiento de sus propios núcleos familiares, evitando así la saturación de albergues públicos.

Las autoridades mantienen una supervisión constante del proceso de ingreso y registro de los damnificados. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y el Instituto de Puertos del Estado Nueva Esparta coordinan las labores de control en los puntos de entrada a la entidad.

Según los reportes más recientes, se ha confirmado el ingreso de 176 personas, a las cuales se sumaron otros grupos durante las últimas horas del día. Las cifras se actualizan a medida que avanzan las operaciones de registro en los puertos y accesos principales.

El plan de atención integral incluye la articulación de un equipo especial encargado de la logística y la distribución de suministros básicos. Las familias afectadas están recibiendo combos de asistencia que contienen materiales de higiene personal, insumos médicos, alimentos no perecederos y ropa.

Voluntarios y funcionarios municipales se encargan de llevar estos beneficios directamente a las viviendas donde se alojan los damnificados, con el objetivo de asegurar una entrega eficiente y oportuna, evitando traslados innecesarios y reduciendo tiempos de espera.

Censo para optimizar recursos

Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y evitar la duplicación en la entrega de ayudas, las instituciones locales implementaron un sistema de registro detallado de cada núcleo familiar atendido. Este censo permitirá garantizar que todos los afectados reciban el apoyo de manera equitativa y transparente.

Además de la atención local, las autoridades están gestionando la recepción y envío de insumos para apoyar también a las zonas afectadas en La Guaira, como parte de una red de colaboración interestatal.

Las autoridades locales prevén que la llegada de personas con familiares en la isla continúe durante los próximos días, por lo que el operativo de asistencia se mantendrá activo de forma permanente, en coordinación con los distintos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

El alcalde Morel David Rodríguez hizo un llamado a la colectividad a mantener la colaboración con donaciones enfocadas en alimentos, medicinas, artículos de aseo personal y herramientas de ferretería, insumos que resultan fundamentales para atender tanto a los recién llegados como a las comunidades locales que han resultado afectadas.

"La unión y la solidaridad de los margariteños son clave en estos momentos. Estamos desplegados en todo el territorio para atender a quienes nos necesitan", expresó el burgomaestre.

Las personas interesadas en contribuir pueden acercarse a los centros de acopio habilitados por el municipio Maneiro y la Gobernación de Nueva Esparta, donde se recibirán las donaciones y se coordinará su distribución.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero