Malik Dime encestó el tiro que le dio el triunfo a Marinos sobre Guaiqueríes

Cuando faltaba un segundo para el cierre, el balón estaba en el aire y la victoria de Guaiqueríes de Margarita en su feudo parecía un hecho, hasta que aparecieron las manos de Malik Dime para imponerse en las alturas, depositando con sutileza el balón para plasmar el 70-71 final con el cual Marinos de Anzoátegui se impuso este 12 de junio, colocando 2-0 a su favor la Gran Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Según una nota del departamento de prensa de la SPB, la primera mitad apuntaba a que el juego se iría por una sola vía, con Marinos dominando y yéndose al descanso con una ventaja superior a los dos dígitos (30-47).

Comenzado el complemento, nada hacía presagiar que la tónica cambiaría, dado que los dirigidos por Néstor “Mamaosa” Salazar incluso aumentaron la ventaja, llevándola a una máxima de 20 (55-35), haciendo que el público presente en el Guaiqueríes Arena se resigne a una nueva derrota en casa. No obstante, apoyados en los 10 mil fanáticos que colmaron la “Choza” de Guaiqueríes, el elenco insular reaccionó y bajó rápidamente la desventaja, afrontando los 10 minutos de cierre abajo por dos posesiones (54-59), gracias a un contundente parcial de 25-12 en el tercer cuarto.

Instantes definitivos

Para los instantes definitivos, los margariteños contaron con innumerables oportunidades de ponerse arriba y lo consiguieron con los tiros libres de Juan Guerrero, a falta de 45 segundos. Después de eso, Malik Dime perdió un balón que lo hacía parecer el villano del juego, aunque encontró redención casi inmediata con aquel palmeo que le dio la victoria a Marinos de Anzoátegui, combinado que está a nada más que dos triunfos en su casa, el Gimnasio Luis Ramos, de coronarse por vez 12 en la historia del baloncesto profesional venezolano.

Será el lunes 15 de junio la fecha en la que se sabrá si la serie se pone a ley de uno para los anzoatiguenses o si los comandados por Fernando Duró podrán dejar las derrotas atrás y colocarse de nuevo con opciones reales de llevarse su décimo campeonato.

Mejores anotadores

A nivel individual no hubo ninguna actuación descollante, sino que se mostró un reparto ofensivo en ambas franquicias. Por los ganadores, Carlos Fulda y Michael Bryson lideraron con 12 tantos cada uno, seguidos de los 10 de Gregory Vargas y nueve de KJ McDaniels. Por su parte, Dime totalizó ocho contables e igual número de rebotes.

En tanto, por Guaiqueríes, el joven Kender Urbina se lució con 17 puntos, siendo el mejor de los suyos pese a venir desde la banca, escoltado por el norteamericano James Reese (15). También aportaron Juan Guerrero (11 y 6 rebotes) y Pedro Chourio (11, con tres triples).

Asunción / Redacción Web