Magisterio convoca a paro nacional de docentes el 10 de junio

El conflicto gremial en Venezuela escala un nuevo peldaño con la decisión de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) de convocar a un paro nacional de docentes el próximo 10 de junio, bajo el lema: "Maestro, quédate en tu casa". La paralización durará 24 horas y las próximas acciones del magisterio dependerán de las respuestas de la administración de Delcy Rodríguez.

La medida surge después de que el magisterio se declaró en emergencia hace 15 días, luego de una jornada de asambleas, marchas y visitas a planteles en todo el país.

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, fue enfática al solicitar a los padres y representantes que se sumen a la causa. "Le decimos a los padres que el 10 de junio no envíen a los niños y niñas a los colegios porque los maestros no van a estar en la escuela".

La FVM describe la realidad del educador venezolano como una situación de "total indefensión". Según Márquez, aunque el pasado 30 de abril se hizo el anuncio del nuevo ingreso integral, este sigue siendo insuficiente porque la canasta alimentaria supera los 600 dólares, según las cifras del Cendas. A esta precariedad se suma la crisis del transporte.

"Muchos docentes tienen que pagar hasta dos y tres pasajes para llegar al colegio y no les alcanza realmente", denunció la profesora. Señaló que los aumentos mensuales del pasaje devoran el poco ingreso que perciben los profesionales de la educación.

50.000 docentes suspendidos

El malestar del gremio tiene raíces profundas en las políticas administrativas ejecutadas desde 2022 a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto (Onapre).

La FVM exigió la restitución inmediata del 100 % de las primas contractuales que fueron recortadas o disminuidas de forma unilateral, una acción que violenta el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la situación de vulnerabilidad administrativa, en la que existen aproximadamente 50.000 educadores suspendidos en todo el país sin que se les haya realizado un expediente administrativo previo.

Carmen Teresa Márquez precisó que los docentes afectados se encuentran en un limbo, "danzando de un lado a otro", sin obtener respuestas para su reincorporación al sistema.

También exigió el pago del bono de Responsabilidad Profesional para jubilados y el ajuste del tabulador salarial de acuerdo con el costo de la canasta alimentaria.

Un ministerio de puertas cerradas

La presidenta de la FVM denunció la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo. Afirmó que, desde que el actual ministro Héctor Rodríguez asumió el cargo, no ha atendido a las organizaciones sindicales, limitando el contacto a solo dos encuentros en la sede del Ministerio de Educación.

El paro del 10 de junio no será un evento aislado. Márquez confirmó que el sector universitario también ha manifestado su apoyo a la paralización de actividades

La Federación Venezolana de Maestros dijo que "es una contradicción inaceptable que quienes forman a los futuros médicos e ingenieros del país no puedan garantizar el pan en sus propios hogares".

"La paz escolar y la estabilidad del sistema educativo dependen exclusivamente de la voluntad política para dignificar el salario", concluyó la agremiada.

Caracas / El Pitazo