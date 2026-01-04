domingo
Maduro y Flores comparecerán ante un tribunal federal de Nueva York

enero 4, 2026
Nicolás Maduro (centro), expresidente de Venezuela, fue detenido por agentes de EEUU y trasladado a una prisión de Nueva York / Foto: Fox News

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Nueva York / EFE

